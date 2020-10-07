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Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda patlama! 10 köy boşaltıldı

Rusya'nın bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda büyük bir meydana geldi. Çevredeki 10 köyün sakinleri tahliye edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda patlama! 10 köy boşaltıldı

Rusya'nın bölgesindeki Shelemishevo kasabasında orduya ait mühimmat deposunda meydana geldi.

Depodaki mühimmatlar art arda patlarken, bölgeye çok sayıda kurtarma aracı ve ambulans sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve söndürme çalışmalarına katılırken, itfaiye ekipleri yangına uzaktan müdahale etmeye çalışıyor.

BÜYÜK HASAR VAR! 10 KÖY BOŞALTILDI

Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı.

Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.

Depoda patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken, yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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