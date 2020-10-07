Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda patlama! 10 köy boşaltıldı
Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Çevredeki 10 köyün sakinleri tahliye edildi.
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Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılırken, itfaiye ekipleri yangına uzaktan müdahale etmeye çalışıyor.
BÜYÜK HASAR VAR! 10 KÖY BOŞALTILDI
Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılırken, itfaiye ekipleri yangına uzaktan müdahale etmeye çalışıyor.
BÜYÜK HASAR VAR! 10 KÖY BOŞALTILDI
Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı.
Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.
Depoda patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken, yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.