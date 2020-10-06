İtalya’da koronavirüs vaka sayısı artıyor

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 677 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 330 bin 263'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 677 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 28 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 330 bin 263'e, toplam can kaybı ise 36 bin 30'a ulaştı. Ülkede 234 bin 99 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.