Avrupa'da koronavirüste yeni rekor: Fransa'da en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

İSPANYA'DA 76 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 491 artarak 835 bin 901'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 76 artışla 32 bin 562'ye yükseldiği duyuruldu.

DİSKO VE BARLAR AÇILIYOR

Salgına karşı en sert önlemlerin uygulandığı, giriş ve çıkışların kısıtlandığı Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların neredeyse yarısının tespit edildiği bölge oldu. Bu arada başkent Madrid'de alınan önlemlerden dolayı kapatılan disko ve barların, zararlarını hafifletmek için restoran olarak açılmalarına izin verileceği bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi ise diskoların, dans pistleri kullanılmadan, yüzde 50 doluluk oranıyla ve müşterilerinin maske takması şartıyla saat 03.00'a kadar açılmasına karar verdi.

PORTEKİZ'DE 944 YENİ VAKA

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 944 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 40'a, vaka sayısı da 81 bin 256'ya çıktı.