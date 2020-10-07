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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ten Rusya'ya tehdit

Almanya Dışişleri Bakanı , Rus muhalif 'ın zehirlenmesine ilişkin Avrupa Birliği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün 'ya ortak bir yanıt verilmesi konusunu görüşeceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ten Rusya'ya tehdit

Dışişleri Bakanı Heiko aas, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Bunun bir sonucu olmadan böyle kalamaz. O nedenle Rusya, Navalnıy davasında yaşananları netleştirmezse ve bilgi vermezse, Rusya tarafındaki sorumlulara yönelik orantılı yaptırımlar kaçınılmaz olacaktır. Rusya'nın durumu bu raddeye getireceğini zannetmiyorum." dedi.

Maas ayrıca Dağlık Karabağ'daki çatışmalara da değinerek Almanya'nın arabulucu konumunda olmasından dolayı bu mesele hakkında tarafsız davranmak durumunda olduğunu aktardı.

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NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

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Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

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