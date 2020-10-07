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Son dakika: ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 215 bini geçti

haberi... ’de (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 909’a yükseldi. Öte taraftan ABD Başkanı , corona virüs salgınından ekonomik zarar gören kişi, kurum ve şirketlere destek amaçlı Demokratlar ile sürdürülen teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Son dakika: ABD’de koronavirüsten Covid-19 ölenlerin sayısı 215 bini geçti

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 215 bin 909 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 726 bin 175 kişiye ulaştı.

ABD'de 4 milyon 936 bin 855 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

TRUMP'TAN YENİ TEŞVİK PAKETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN MÜZAKERELERİ DURDURMA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratlar ile iki aya yakın bir zamandır devam eden teşvik paketi ile ilgili müzakereleri seçim sonrasına kadar durduracağını duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi istediğini ve bunun Covid-19'la hiçbir alakası olmadığını ve kendilerinin bu konuda 1,6 trilyon dolarlık bir teklif yaptıklarını ifade etti.

Donald Trump, "Demokratların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Yönetimime, seçimden sonraya kadar devam eden müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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