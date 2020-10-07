07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kenyalılar koronavirüs salgınına karşı 3 gün dua edecek

Kenyalılar koronavirüs salgınına karşı 3 gün dua edecek

Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini devam ettirirken, Afrika ülkesi halkı salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek. Kenya'da Kovid-19'a karşı ilk kez 21 Mart'ta ülke genelinde dua merasimi düzenlenmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Kenyalılar koronavirüs salgınına karşı 3 gün dua edecek

Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek.

Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde cuma gününden pazar gününe kadar dua edileceğini söyledi.

Dena, "Cumartesi günü tüm inançların temsilcilerinin katılacağı bir dua merasimi düzenlenecek. Başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı binasında yapılacak dua merasimine Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katılacak." dedi.

Dua merasiminin televizyon, radyo ve dijital platformlardan canlı yayınlanacağını dile getiren Dena, tüm halkı Kovid-19 salgınına karşı dua etmeye çağırdı.

Kenya'da Kovid-19'a karşı ilk kez 21 Mart'ta ülke genelinde dua merasimi düzenlenmişti.

Ülkede şimdiye kadar 39 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 735 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA