Kamera karşısında askere moral vermek isteyen Ermeni bomba patlayınca kaçtı
Azerbaycan karşısında büyük hezimete uğrayan Ermenistan, kayıplarını kamuoyundan gizlemek ve askerin moralini yüksek tutmak için tüm propoganda araçlarını kullanıyor. Ermenistan'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren ve ahkam kesen Ermeni’nin kaçması alay konusu oldu.
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Görüntülerde Ermeni bir vatandaşın Azerbaycan'a meydan okuduğu anlarda bölgenin bombalanması ile meydan okuyan vatandaşın korku içinde bölgeden kaçtığı anlar yer alıyor.
Benzer video ise Azerbaycan'da yayın yapan bir tv kanalında yayınlandı. Fakat arada büyük bir fark var.
Bölge bombalanırken konuşan Azerbaycanlı Türk konuşmasını dahi bölmüyor ve kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söylüyor.