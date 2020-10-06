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Kamera karşısında askere moral vermek isteyen Ermeni bomba patlayınca kaçtı

karşısında büyük hezimete uğrayan , kayıplarını kamuoyundan gizlemek ve askerin moralini yüksek tutmak için tüm propoganda araçlarını kullanıyor. Ermenistan'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren ve ahkam kesen Ermeni’nin kaçması alay konusu oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Kamera karşısında askere moral vermek isteyen Ermeni bomba patlayınca kaçtı

Görüntülerde Ermeni bir vatandaşın 'a meydan okuduğu anlarda bölgenin bombalanması ile meydan okuyan vatandaşın korku içinde bölgeden kaçtığı anlar yer alıyor.

Kamera karşısında askere moral vermek isteyen Ermeni bomba patlayınca kaçtı KAMERA KARŞISINDA ASKERE MORAL VERMEK İSTEYEN ERMENİ BOMBA PATLAYINCA KAÇTI

Benzer video ise Azerbaycan'da yayın yapan bir tv kanalında yayınlandı. Fakat arada büyük bir fark var.

Bölge bombalanırken konuşan Azerbaycanlı Türk konuşmasını dahi bölmüyor ve kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söylüyor.

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