06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Hasan Ruhani'den Karabağ görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Hasan Ruhani'den Karabağ görüşmesi

ile Cumhurbaşkanı 'den önemli bir Karabağ görüşmesi gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ın işgalinden kaynaklanan 'daki çatışmalarla ilgili, "Komşuların toprak bütünlüğü bizim için yüksek öneme sahiptir." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı , "İran'ın güvenliği Azerbaycan'ın güvenliğidir. Bu anlaşmazlığın komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Hasan Ruhani'den Karabağ görüşmesi

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüştü.

Kritik görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.



RUHANİ: BÖLGESEL SAVAŞ TEHLİKESİ VAR

İran halkının Azerbaycan ile çok yakın tarihi, kültürel ve dini bağları olduğunu dile getiren Ruhani, "İran ve Azerbaycan halkı ile hükümetlerinin daima iyi ilişkileri olmuştur. İranlı yetkililer, son tartışmayla ilgili çok açık ve net bir duruş ortaya koymuşlardır." diye konuştu.

Azerbaycan yeni görüntüleri paylaştı! İşte ele geçirilen Ermeni tankları AZERBAYCAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! İŞTE ELE GEÇİRİLEN ERMENİ TANKLARI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa başka ülkelerin muhtemel müdahaleleri ve çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi tehlikesine işaret eden Ruhani, şunları söyledi:

"Bölgenin ve özellikle de kuzey sınırlarının huzuru, güvenliği ve istikrarı bizim için çok önemlidir. Bu anlaşmazlık ve sınırlardaki güvensizlik ortamı terörist grupların nüfuzu için uygun bir zemin oluşturmamalıdır. Bölgede barış konusu çok önemlidir. Komşuların toprak bütünlüğü bizim için yüksek öneme sahiptir."



RUHANİ'DEN "ŞEHİR SAVAŞI" UYARISI

Sınırdaki çatışmaların şehir savaşına dönüşmesinden duyduğu endişeyi de dile getiren Ruhani, "Bu savaş ve çatışmaların şehir savaşlarıyla sonuçlanmamasını ümit ediyorum. Böyle olursa halk yerinden göç etmek zorunda kalacak ve siviller hayatını kaybedecektir. Bu çok üzüntü verici ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmaların en kısa sürede sonlandırılması çağrısında bulunan Ruhani, "İran, Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve iki ülkenin resmi olarak tanınmış sınırları çerçevesinde çözülmesi için her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı

Ruhani ayrıca İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan sınırının korunması ve İranlı köylülerin can güvenliğiyle ilgili iki ülkeye de uyarıda bulundu.

"İRAN'IN GÜVENLİĞİ AZERBAYCAN'IN GÜVENLİĞİDİR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de görüşmede, "İran resmi makamlarının yapıcı tutumu, toprak bütünlüğüne yaptıkları vurgu ve Karabağ anlaşmazlığının çözümü için ortaya koydukları çaba nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aliyev sınırlarda terörist grupların nüfuz etmesi tehlikesine ilişkin de şunları kaydetti:

"İran'ın güvenliği Azerbaycan'ın güvenliğidir. Bu anlaşmazlığın komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz."

Azerbaycanın Ermenistan’a karşı kullandığı kamikaze İHA’nın özellikleri neler? Emekli Tümgeneral Dr. Tarık Özkut yorumladı AZERBAYCAN'IN ERMENİSTAN'A KARŞI KULLANDIĞI KAMİKAZE İHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER? EMEKLİ TÜMGENERAL DR. TARIK ÖZKUT YORUMLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA