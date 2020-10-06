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Son dakika... Türkiye'den Kırgizistan açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Sondakika haberi ... dün gece saatlerinde seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin ve parlamentoyu işgal etmesine açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "’da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika... Türkiye'den Kırgizistan açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Son dakika haberi ...Dışişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etmesine açıklamada bulundu.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyu ile suhuletle çözüme bağlanması en halisane temennimizdir. Kırgızistan'ın bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz. Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların bu hassas dönemde, Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır" denildi.

Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentosu işgal edildi SON DAKİKA... KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI VE PARLAMENTOSU İŞGAL EDİLDİ
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentosu işgal edildi

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