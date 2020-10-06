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Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı

'dan yapılan açıklamada ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan () 'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

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