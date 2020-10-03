Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 13 aşıdan beşinde insan deneyleri safhasına yaklaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı çalışmalarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca çalışmaların sürdüğünü belirtirken 5 aşı çalışmasının insanlar üzerinde denenme noktasına yaklaştığını belirtti.

13 AYRI ÇALIŞMADAN 5'İNDE DENEYLER BAŞLAMAYA YAKIN

Bakan Koca, "Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde." ifadelerini kullandı.

Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2020

MİLLİ AŞIYA YAKINIZ

Bakan Koca "Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız." ifadelerini kullandı.

Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2020

FAZ-1 SAFHASI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir diğer paylaşımda "TÜSEB'in @tusebgovtr desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." dedi.