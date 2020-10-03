03 Ekim 2020, Cumartesi
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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Koronavirüsün merkezi haline gelen 'de ölüm sayıları hızla artıyor. ABD'den yapılan son açıklamada, koronavirüsten ölenlerin sayısının 213 bin 571'e çıktığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 213 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 556 bin 16 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 777 bin 608 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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