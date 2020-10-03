Fransa'da vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte tespit edilen 16 bin 972 yeni vaka ile salgının başında bu yana günlük artış bakımından en yüksek seviyesine ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 32 BİNİ GEÇTİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 198'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 972 artışla 606 bin 625'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

YOĞUN BAKIM SAYILARI ARTTI

Hastanelerde son 7 günde 4 bin 87 kişi tedaviye alındı, bunlardan 849'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,9'a çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da son olarak 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İTALYA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 844 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 844 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla, ülkede ağustos ayında yükselişe geçen yeni vaka eğrisi, bugün en yüksek düzeye ulaştı.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı 322 bin 751 oldu.



Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 55 bin 566'ya yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 297'ye ulaştı.



Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 27 artarak, 35 bin 968'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 1247 artarak, 231 bin 217 oldu.