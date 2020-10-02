02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fenomenin feci sonu! Yakılarak öldürüldü...

Fenomenin feci sonu! Yakılarak öldürüldü...

Son dakika haberine göre; Lamu ismiyle tanınan ünlü sosyal medya fenomeni eski kocası tarafından katledildi. 30 yaşındaki vahşi bir şekilde hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
Fenomenin feci sonu! Yakılarak öldürüldü...

Akıllara durgunluk veren olay Çin'de yaşandı. Geçtiğimiz ayın ortasında eski kocası Tang tarafından baltayla saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni Lamu, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Benzin ve silahla da saldırıya uğrayan talihsiz kadın uzun süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Lamu'nun dün gece yarısı hayatını kaybettiği ifade edildi. Cinayet hakkındaki soruşturma sürüyor.

Fenomenin feci sonu! Yakılarak öldürüldü...

ESKİ KOCASI TARAFINDAN YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Çin'de Lamu (30) adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü. Yerel medyada, Lamu'nun canlı yayın sırasında, eski kocası Tang tarafından benzinle yakılarak öldürüldüğünü duyurdu.

Fenomenin feci sonu! Yakılarak öldürüldü...

Eylül ortasında Tang'ın aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu'nun evine girdiği bildirildi. Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu'nun dün gece hayatını kaybettiği açıklanırken Tang'ın gözaltına alındığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA