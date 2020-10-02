Artık e-Devlet'ten yapılacak! Milyonları ilgilendiren karar...

"ABONELİKTEN ÇIKMAK PRANGALARDAN KURTULMAKTAN DAHA ZOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini fesih etmek için büyük uğraşlar verdiğini ifade ederek, "Hepimiz bir yerlere aboneyiz. Özellikle cep telefonu ve internet aboneliği çok yaygınlaştı. Burada en büyük sorun şu; abone olmak çok kolay ama abonelikten çıkmak prangalardan kurtulmaktan daha zor. Tüketici çırpınıyor. Operatörler de 'bizim şurada bayimiz var gidip ıslak imzalı, kimlik ibrazlı fesih dilekçesi vereceksin ondan sonra biz değerlendireceğiz' diyorlar. Eskiden abonelikten çıkmak isteyen tüketicinin en büyük başarısı dondurmak oluyordu. Bir süre sonra da sürpriz faturalarla karşı karşıya kalıyordu" dedi.