Rusya'dan Donald Trump'a flaş teklif! Covid-19 testi pozitif çıkmıştı...

EVDE KALACAKLAR

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadeleri kullanıldı.