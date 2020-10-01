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İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK-YPG işbirliği tescillendi

ve terör örgütü , işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. ’da Ermeni güçleri ile PKK’nın ’deki kolu terör örgütü teröristleri ile bir araya geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK-YPG işbirliği tescillendi

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'de eğitim almış onlarca PKK'lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ'a nakledildi.



SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği bildirildi.

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Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.

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KAYNAK: DHA

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