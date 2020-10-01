İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK-YPG işbirliği tescillendi
Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Karabağ’da Ermeni güçleri ile PKK’nın Suriye’deki kolu terör örgütü YPG teröristleri ile bir araya geldi.
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Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'de eğitim almış onlarca PKK'lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ'a nakledildi.
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Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'de eğitim almış onlarca PKK'lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ'a nakledildi.
SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre; Ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği bildirildi.
Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.
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KAYNAK: DHA