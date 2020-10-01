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ABD'den kısa menzilli savunma sistemi atağı

ordusu savunma gücünü artırıyor. Geçtiğimiz günlerde son olarak 'den 2 adet "" savunma sistemi alan ABD'den yeni açıklama geldi. ABD ordusu yaklaşık 1,22 milyar dolara kısa menzilli hava savunma sistemi alacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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ABD'den kısa menzilli savunma sistemi atağı

ABD Kara Kuvvetleri, General Dynamics Kara Sistemleri Şirketi ile kısa menzilli hava savunma sistemleri (IM-SHORAD) üretimi için 1 milyar 219 milyon 170 bin 958 dolarlık anlaşma imzaladı.

Bu sistemlerde Leonardo DRS ve Raytheon Stinger füzelerinin de kullanılacağı bildirildi.

ÜRETİM TARİHİ

İki parti halinde üretilecek olan hava savunma sistemlerinin üretiminin 30 Eylül 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Stryker tipi zırhlı araçlara monte edilecek olan sistemlerin, helikopter, alçak irtifadan uçan uçak ve roket saldırılarına karşı ABD güçlerini korumak üzere sipariş verildiği belirtiliyor.

ABD NEDEN KISA MENZİLLİ SAVUNMA SİSTEMİ ALIYOR?

ABD askerleri özellikle de son zamanlarda Irak'ta, İran yapımı kısa menzilli roket saldırılarına da maruz kalıyordu.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Rusya'ya ilişkin bir çalışmasında, Moskova'nın alçak irtifa ve kısa menzilli silah kapasitesini Soğuk Savaş döneminin çok üstüne çıkardığı değerlendirmesinin, ABD ordusunu kısa menzilli füze savunma sistemi teminine yönelttiği ifade ediliyor.

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