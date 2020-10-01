İtalya'da koronavirüs vaka sayıları yeniden arttı
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya, 2. dalga ile karşı karşıya. Yeniden vaka sayılarının artış gösterdiği İtalya'da, son 24 saatte 2 bin 548 vakaya rastlandığı açıklandı.
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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 409'a yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 24 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 317 bin 409'a, toplam can kaybı ise 35 bin 918'e ulaştı. Ülkede 228 bin 844 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.