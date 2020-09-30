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İsrail'den ABD'ye 2 adet "Demir Kubbe" hava savunma sistemi | 'Demir Kubbe'nin özellikleri neler?

Washington ile arasındaki satış anlaşması doğrultusunda yapımı iki adet "" hava savunma sistemi bataryası ordusuna teslim edildi. Peki, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin özllikleri neler? İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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İsrail'den ABD'ye 2 adet Demir Kubbe hava savunma sistemi | 'Demir Kubbe'nin özellikleri neler?

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 adet hava savunma sistemi bataryasının Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da katıldığı "sembolik etkinliğin" ardından teslim edildiği belirtildi.

SAVUNMA SİSTEMİ NEREDE KULLANILACAK?

Söz konusu bataryaların Amerikan birliklerinin çeşitli balistik ve hava tehditlerine karşı savunulmasında kullanılacağı ifade edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.



'DEMİR KUBBE'NİN ÖZELLİKLERİ NE?

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Demir Kubbe sisteminin menzili Demir Kubbe sisteminin etkili menzili asgari 4 km, azami 70 km, gelişmiş radarı sayesinde fırlatılan mühimmatı tespit ve teşhis ettikten sonra, mühimmatın hızına göre hangi bölgeyi vuracağı hesaplanıyor ve havada takip edilen mühimmat imha ediliyor.

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