30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri DSÖ koronavirüs ölümleri sayısını teyit etti! 1 milyondan fazla

DSÖ koronavirüs ölümleri sayısını teyit etti! 1 milyondan fazla

 Genel Direktörü Dr. , koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu geçtiği iddialarını doğruladı. 1 milyon ölümün teyit edildiğini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." şeklinde açıklama yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020
ABONE OL
DSÖ koronavirüs ölümleri sayısını teyit etti! 1 milyondan fazla

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." dedi.

1 MİLYONU GEÇTİĞİ TEYİT EDİLDİ

Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ÇİN, RUSYA VE ABD COVAX'A KATILDI

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.

Kovid-19 aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı.

DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.

DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek DSÖ DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERE 120 MİLYON HIZLI COVİD-19 TESTİ GÖNDERECEK
DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı DSÖ: ÇİN, RUSYA VE ABD, KOVİD-19 AŞI PROGRAMINA KATILMADI
DSÖ Sözcüsü Dr. Margeret Harris A Habere konuştu | Dünya korona virüste ikinci dalgayı mı yaşıyor? Covid-19 aşısı ne zaman çıkacak? DSÖ SÖZCÜSÜ DR. MARGERET HARRİS A HABER'E KONUŞTU | DÜNYA KORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGAYI MI YAŞIYOR? COVİD-19 AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA