Joe Biden bir kez daha haddini aştı! Skandal Türkiye talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan- Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu.

Demokrat aday Biden, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others — like Turkey — stay out of this conflict. https://t.co/C41YKEGTyA