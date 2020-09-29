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Joe Biden bir kez daha haddini aştı! Skandal Türkiye talebi

Son dakika haberi... 'de Demokrat Başkan adayı , hesabından ve ile ilgili yaptığı açıklamayla bir kez daha haddini aştı ve Trump yönetimine skandal bir çağrıda bulundu. Biden, Trump yönetimine tansiyonun düşürme çağrısında bulunurken, "ABD ayrıca, gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Joe Biden bir kez daha haddini aştı! Skandal Türkiye talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan- Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu.

Demokrat aday Biden, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

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