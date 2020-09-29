Irak'ta 5 kişinin öldüğü füze saldırısının zanlıları yakalandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün bir eve düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısının zanlılarının yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Kerbala kentinde düzenlediği basın toplantısında, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Rıdvaniyye bölgesinde dün bir eve düzenlenen, 2 kadın ile 3 çocuğun öldüğü füze saldırısının zanlılarının yakalandığını belirtti.

Zanlıların bulunması için gerekli bölgelere kontrol noktaları kurulduğunu aktaran Ganimi, yakalanan kişilerin kimlikleri veya hangi gruba bağlı olduklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, dün Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Rıdvaniyye bölgesinde bir eve 2 katyuşa füzesi atıldığını, saldırıda 2'si kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.