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Suudi Arabistan'dan Umre ziyaretleri için yeni açıklama

, koronavirüs kapsamında kademeli olarak başlatılacak umre ziyaretleri için sıkı korona virüs tedbirleri aldı. Suudi Arabistan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Suudi Arabistan'dan Umre ziyaretleri için yeni açıklama

4 Ekim Pazar gününden itibaren yerli Müslümanların umre yapmasına izin verilecek. Yurt dışından gelecek ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler.

TEDBİRLER AÇIKLANDI

Suudi Arabistan Resmi haber ajansı yayımlanan habere göre umre ziyaretleri sırasında Kabe'ye yaklaşmanın yasak olmasıyla beraber, tavaf belli bir alanda ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek yapılacak.

Suudi Arabistanlı yetkililer, Mescid-i Haram'ın günde 10 defa sterilize edileceğini ve her ziyaretçi grubunun girmeden önce ve çıktıktan sonra sterilize edileceğini söyledi. Zemzem suyu ise ziyaretçilerin güvenliğini korumak için şişlerde dağıtılacak. Herhangi bir ziyaretçide korona virüs belirtilerinin tespit edildiği durumda karantina için özel alanlar hazırlandığı da ifade edildi.

Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı! Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? SUUDİ ARABİSTAN YENİ UMRE TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI! UMRE ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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