Nepal Rusya'dan 25 milyon doz Covid-19 aşısı sipariş etti

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Nepalli ilaç şirketi Trinity Pharmaceuticals ile 25 milyon doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının tedariki için anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatın Nepal nüfusunun yüzde 90'ına yetebileceği belirtildi. Trinity Pharmaceuticals Direktörü Kishor Adhikari ise yaptığı açıklamada, "Aşı, Nepal hükümeti tarafından onaylandıktan sonra halk erişebilecektir" dedi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik-V aşının yapılan araştırmalar sonucu sağlık açısından olumsuz bir sonuç oluşturmadığı onaylanan insan adenovirüsü temelli olduğunu ifade etti. Dmitriyev, bölgedeki diğer ülkelere de aşı sevkiyatına hazır olduklarını dile getirdi.