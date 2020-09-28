Bilim insanları keşfetti! Kovid-19 en az 10 şekle bürünüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bilim insanları, koronavirüsün enfeksiyon sürecini daha iyi anlamak için birtakım çalışmalar yaptı. Bu kapsamda da yeni ve detaylı bilgiler elde edildi.

ENFEKSİYON SÜRECİNİ ANLAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDI

LiveScience'ın haberine göre, İngiltere'de Francis Crick Enstitüsü Hastalığın Yapısal Biyolojisi Laboratuvarı'nda görevli bilim insanları tarafından Kovid-19 enfeksiyon sürecini daha iyi anlamak için bir çalışma yürütüldü.