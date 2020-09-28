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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev görüştü

Sağlık Bakanı , ’le telefonda görüştü ve destek mesajlarını sundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." dedi.

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