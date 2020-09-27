Azerbaycan ordusundan müjdeli haber! Murovdağ zirvesi Ermeni işgalinden kurtarıldı
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek.
Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.
Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.