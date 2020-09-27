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Azerbaycan ordusundan müjdeli haber! Murovdağ zirvesi Ermeni işgalinden kurtarıldı

Son dakika haberi... ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Azerbaycan ordusundan müjdeli haber! Murovdağ zirvesi Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek.

Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

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