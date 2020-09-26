26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Valisi Aleksey Kuçer, dün 'nın Harkov bölgesinde düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
ABONE OL
Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.

Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

UÇAK KAZASINDA NELER YAŞANDI

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

Ukraynada askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var UKRAYNA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA