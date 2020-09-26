İspanya Sağlık Bakanı Illa Covid-19 vakalarındaki artışla ilgili flaş çağrı

Öte yandan Madrid, İspanya genelindeki vaka ve can kayıplarının yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor. Başkentte, vatandaşların hastaneye başvurma oranı günden güne artarken, sağlık sistemi üzerinde baskı oluşmaya başladı. Başkente, dün itibari ile son 14 günde 100 bin kişide 746 kişide Covid-19 tespit edildi. İspanya genelinde ise bu oran 100 bin kişide 320 civarında bulunuyor.

VAKA SAYISI 735 BİNİ GEÇTİ

Ülke genelinde bugüne kadar 735 bin 198 kişide korona virüs tespit edilirken, 31 bin 232 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. İspanya, Avrupa'da en fazla vakaya sahip ülke konumunda bulunuyor.