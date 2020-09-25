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Ukrayna'da askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Ukrayna'da Harkiv ilinde AN-26 tipi . Alev topuna dönen uçağın görüntüleri korku salarken, 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Ukrayna'da askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.

Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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