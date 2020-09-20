Son dakika: Katar İsrail iddialarını yalanladı! "Kararlı duruşumuz sürüyor"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, 14 Eylül'de ABD merkezli yayın organı Bloomberg'e verdiği mülakatta, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söylemişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

CEZAYİR DE "İSRAİL'LE NORMALLEŞME OLMAYACAK" DEDİ

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin "İsrail'le normalleşme furyasına katılmayacağını" söyledi.

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." dedi.

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.