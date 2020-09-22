Katar Emiri es-Sani'den uluslararası topluma tepki: İşgale sessiz kalıyorlar

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, BM 75'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Hamed es-Sani, konuşmasında uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'de ve Arap topraklarındaki işgalci politikaları konusunda sessiz kaldığını ifade etti. Hamed es-Sani şöyle konuştu:



"Filistin davasının adaletine dair uluslararası bir fikir birliği var. Ancak bu fikir birliğine rağmen uluslararası toplum, İsrail'in Filistin ve Arap topraklarını işgal etme ısrarı karşısında etkili bir adım atmadan sessiz kalıyor. İsrail, uluslararası meşruiyet kararlarını ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözümü açıkça ihlal ederek yerleşimleri genişletme politikasını sürdürüyor. Adil ve arzulanan bir barış ancak İsrail'in Arap Barış Girişimi'nin üzerine kurulu olduğu Araplar tarafından kabul edilen uluslararası meşruiyet kararlarına tam bağlılığı ile sağlanabilir."