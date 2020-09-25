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Son dakika: Fransa'da bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... 'nın başkenti 'te bulunan dergisinin eski binası yakınlarında yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 saldırgan kaçtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Son dakika: Fransa'da bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.

Fransada bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı FRANSA'DA BIÇAKLI SALDIRI! 4 KİŞİ YARALANDI

İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

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