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El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

'nin başkenti 'da bulunan Queens of Mayfair adlı kafede bir bardağı 64 sterline yani yaklaşık 625 TL'ye kahve satılıyor. A Haber ekibi de o kafeye gitti ödüllü kahvenin tadına baktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2020
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El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queens of Mayfair adlı kafede bir bardağı 64 sterline yani yaklaşık 625 TL'ye kahve satılıyor. A Haber ekibi de o kafeye gitti ödüllü kahvenin tadına baktı.

El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

Bildiğiniz tüm kahvelerini unutun çünkü bu kahve diğerlerinden çok farklı.

El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks mekanlarından Mayfair'de bulunan bu kahve tam 64 sterline yani yaklaşık 625 TL'ye bir fincan kahve satıyor.

El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

ETİYOPYA'DAN GELEN KAHVE LEZZETİ

Özel kahve her yıl düzenlenen 'cup of excellence' yani mükemmelik fincanı adlı yarışmadan da en büyük ödülle döndü.

El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

Londra'nın tanınmış iş insanlarından Hüseyin Özer de Mayfair kraliçesi adlı kafenin müşterilerinden biri.

El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

Özer, "Beğendiğim bir kahve zaten. Kokusundan belli. Mükemmel bir kahve" ifadelerini kullandı.

El yakan kahve! Bir fincanı 625 TL

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