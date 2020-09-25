25 Eylül 2020, Cuma
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Huawei laboratuvarında dev yangın! Korkutan görüntüler...

Son dakika haberine göre; menşeli teknoloji devi şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında çıktı. Çıkan dev yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2020
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Huawei laboratuvarında dev yangın! Korkutan görüntüler...

Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei'nin Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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