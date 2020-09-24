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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek

Kralı , ülkesinin yönetiminin ve 'i bir araya getirme ve 'da barış sağlama çabalarına destek verdiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek

Suudi Kralı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da barış sağlanmasının önemine değindi.

''ABD'nin Filistin ve İsrail'i müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Kral Selman, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını belirtti.

"HİZBULLAH SİLAHSIZLANDIRILMALI''

Beyrut Limanı'ndaki patlama ile insani bir felaketle karşı karşıya kalan Lübnan'da ise yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, ''Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Hizbullah terör örgütünün silahsızlandırılması şart.'' diye konuştu.

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