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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü

Genel Sekreteri , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile konusunda telefon görüşmesi yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.

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Açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin önemine işaret etti.

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Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığı hatırlatılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.

Stoltenberg, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

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