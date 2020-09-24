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Tel Abyad'da göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği Suriye'nin bölgesindeki iki gölete 520 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2020
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Tel Abyad'da göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bulunan iki gölete 520 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ilçesinde Türkiye'nin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine olan desteği sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğünce Türkiye'den getirilen 520 bin yavru sazan balığı, Tel Abyad ilçesindeki iki gölete salındı.

Sazan balıklarının göletlere bırakılması ile bölgede balıkçılığın gelişmesi ve vatandaşlara ekonomik katkı sağlaması amaçlanıyor.

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