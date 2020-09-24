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BM'den Putin'in koronavirüs aşısı teklifine cevap

Rusya Devlet Başkan 'in koronavirüs aşısı konusunda BM çalışanları için yaptığı teklife Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından cevap verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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BM'den Putin'in koronavirüs aşısı teklifine cevap

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.

''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' ifadesini kullandı.

Putin, BM 75. Genel Kurulu'na hitabında, "Aşımızı BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı öneriyoruz." demişti.

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