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Son dakika: Eyfel Kulesi'nde bomba paniği!

Son dakika haberi... 'nın başkenti 'teki bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Eyfel Kulesi'nde bomba paniği!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Eyfel Kulesinde bomba paniği! EYFEL KULESİ'NDE BOMBA PANİĞİ!

Yerel basında çıkan haberlere göre, Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.

Fransada bomba ihbarı! Eyfel Kulesi boşaltıldı! FRANSA'DA BOMBA İHBARI! EYFEL KULESİ BOŞALTILDI!

Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.

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