ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 571'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 205 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 101 bin 51 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 348 bin 560 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.