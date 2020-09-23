Finlandiya'da havalimanı yolcularına köpeklerle korona virüs (Covid-19) taraması başlatıldı

Hielm-Björkman, köpeklerde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını ve bu nedenle köpekler açısından endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, eğitimli köpeklerin sayısı arttıkça huzurevleri, okullar, kreşler ve kamuya açık pek çok etkinliğin girişlerinde bu uygulamanın hayata geçirilebileceğini kaydetti.