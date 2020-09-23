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Finlandiya'da havalimanı yolcularına köpeklerle korona virüs (Covid-19) taraması başlatıldı

'da hassas koku eğitimli köpeklerle havalimanı yolcularına yönelik coronavirüs (Covid-19) taraması başlatıldı. Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda başlatılan ve yıl sonuna kadar sürecek pilot uygulamanın, eğitimli köpeklerin sayısı arttıkça başka yerlerde de hayata geçirilebileceği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Finlandiya'da havalimanı yolcularına köpeklerle korona virüs Covid-19 taraması başlatıldı

Salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu pilot uygulama ile Helsinki-Vantaa Havalimanı'nı kullanan yolculara bugünden itibaren koku eğitimli köpeklerle Kovid-19 taraması yapılacak.

Yeni uygulamaya göre, gelen yolcular valizlerini aldıktan sonra bir dakika içinde sonuç veren hızlı bir Kovid-19 taramasından geçiriliyor. Bu tarama narkotikle mücadelede olduğu gibi hassas koku eğitimli köpeklerle yapılıyor.

Yolcuların inisiyatifine bırakılan uygulamada, emici özelliği olan sargı beziyle boyunlarını silen yolcular sonra bezi bir kavanoza yerleştiriyor ve ardından köpek eğitmeni kavanozu duvarın diğer tarafındaki köpeğe koklatıyor. Sonuç pozitif çıktığı takdirde, yolcu havalimanındaki sağlık hizmetleri birimine gönderiliyor.

Uzmanlar, köpeğin verdiği sonuçların testlerinden daha güvenilir olduğunu iddia ederken, Veterinerlik Fakültesinden Doç. Dr. Anna Hielm-Björkman, PCR testinin negatif olduğu bazı durumlarda, köpeklerin pozitif tanı koyduğu kişilerin birkaç gün sonra hastalık belirtisi gösterdiğini ifade etti.

Hielm-Björkman, köpeklerde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını ve bu nedenle köpekler açısından endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, eğitimli köpeklerin sayısı arttıkça huzurevleri, okullar, kreşler ve kamuya açık pek çok etkinliğin girişlerinde bu uygulamanın hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Helsinki Üniversitesi ile Wise Nose Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü ve yıl sonuna kadar sürecek bu pilot uygulama kapsamında 4 köpek dönüşümlü olarak görev yapacak.

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