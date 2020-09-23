Japon uzmanlardan koronavirüse karşı plastik siperlik uyarısı

Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.