Umutlandıran gelişme! Koronavirüsü 7 dakikada etkisiz hale getiriyor!

Ushio, 222 nanometrelik UV'nin insan için zararsız olduğunu tarafsız testlerde Hiroşima Üniversitesince onaylandığını bildirdi.

300 bin yen (2 bin 860 dolar) fiyat etiketli 1,2 kilogram ağırlıklı Care222 için şimdilik sadece sağlık kurumlarından sipariş alınabiliyor.