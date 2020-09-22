Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2. güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı

Bu kapsamda, reaktör binası temel plakasının maksimum seviyede sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Bu demir miktarı, Eyfel Kulesi'ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit. Betonarme demirin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas da kullanıldı. Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2,6 metre, derinliği ise 8 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldü.