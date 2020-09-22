22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Deney değil işkence! Kafasına çubuk sokup...

Deney değil işkence! Kafasına çubuk sokup...

’da ’ndeki laboratuvarda maymunların kafatasının delinerek çubuk sokulması ve bu çubukların çimentoyla sabitlenerek beyin deneylerinde kullanılmaları hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Deney değil işkence! Kafasına çubuk sokup...

Leuven Katolik Üniversitesi'nde maymunlarda yapılan beyin deneyleri hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Yapılan deneylere ilişkin yayınlanan görüntülerde, maymunların kafataslarının delindiği ve buraya deneyde kullanılmak üzere kullanılacak çubukların yerleştirildiği görüldü. Yerleştirilen çubukların maymunların kafataslarına çimento ile sabitlendiği ifade edildi. Hayvan hakları savunucuları, 12 Hint şebeği maymununun bu deneylerde kullanılacağı ve birçoğunun deneyler sırasında yaşamını yitireceğini belirtti.

Deney değil işkence! Kafasına çubuk sokup... DENEY DEĞİL İŞKENCE! KAFASINA ÇUBUK SOKUP...

"İŞE YARAMAZ VE ZALİMCE"

Söz konusu maymunların kullanıldığı testleri kınayan hayvan hakları savunucularından Jen Hochmuth, "Merhametten yoksun bilim adamlarının merakını gidermeye hizmet eden işe yaramaz ve acımasız deneyler. Maymunlar üzerinde yapılan beyin deneyleri tamamen şeytancadır. Beyin testleri maymunların çok fazla acı çekmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA