20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Zehirli paket soruşturmasında yeni perde! Kanada da dahil oldu

Zehirli paket soruşturmasında yeni perde! Kanada da dahil oldu

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde ABD'yi sarsan bir olay meydana gelmiş ve Trump'a zehirli madde içeren paket gönderilmişti. ABD Başkanı adına ’a gönderilen zehirli madde içeren paket soruşturmasına polisi de dahil oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2020
ABONE OL
Zehirli paket soruşturmasında yeni perde! Kanada da dahil oldu

Dün ABD Başkanı Donald Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirilmişti. Paket Beyaz Saray'a ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından el konulmuş ve risinin varlığını doğrulamak için iki kez test yapıldığı belirtilmişti. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.
FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine FBI Kanada polisi ile iletişime geçerek, soruşturmaya dahil olmalarını talep etti. Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerden yardım talebi aldıklarını ve soruşturmaya dahil olduklarını doğruladı.

Öte yandan "risin" maddesinin geçmişte Beyaz Saray'a ve diğer federal binalara gönderilmişti. 2014 yılında Mississippili bir adam, eski Başkan Barack Obama ve diğer yetkililere risin tozlu mektuplar gönderdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump: Koronavirüs aşısı 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalıya ulaşacak TRUMP: KORONAVİRÜS AŞISI 2021 NİSAN AYINA KADAR HER AMERİKALIYA ULAŞACAK
ABD Başkanı Trumpa büyük şok! Zehirli madde içeren paket gönderildi ABD BAŞKANI TRUMP'A BÜYÜK ŞOK! ZEHİRLİ MADDE İÇEREN PAKET GÖNDERİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA