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İsrail Walla News gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini görüşecek

bir ülkeyi daha etkisi altına aldı. İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde () bir araya geleceği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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İsrail Walla News gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini görüşecek

İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi'deki görüşmeye ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

SUDAN NE TALEP EDİYOR?

Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.

Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.

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