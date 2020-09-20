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Fransızlar böyle duyurdu: Türkler geri döndü

Türkiye'nin 'deki kararlı hamleleri Fransız medyasının manşetlerini süslüyor. Macron'u çaresiz bırakan Başkan Erdoğan'ın kararlı adımları, Fransa'da büyük ses getirdi. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini manşetine taşıyan Fransız haber sitesi La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini attı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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Fransızlar böyle duyurdu: Türkler geri döndü

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta Fransa, Yunanistan, AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Fransız haber sitesi Aleteia da, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKLER GERİ DÖNDÜ
Türkiye'nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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